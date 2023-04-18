Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bugün burada sizinle buluşarak bayramı erken yaşamış olduk. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Büyük Taarruz'un 100. yılında sizlerle buluşmuştuk. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'na giden yolu Afyon'dan başlatıyoruz.

Tek parti faşizmini atan ilk adımı milli iradenin üstünlüğüne dayalı demokrasiyle aştık. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığın tescili mahiyetindeki çabaları yavaş yavaş yürüttük.

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KOL KOLA GEZEN BAY BAY KEMAL ANTİ EMPERYALİZM EDEBİYATI YAPIYOR"

Şimdi birileri çıkmış bize tıpkı seccade edebiyatı yaptığı gibi birde emperyalizm edebiyatı yapıyor. Bu edebiyatı yapan kim. Terör örgütleriyle kol kola yürüyen kişi.Bay bay Kemal, acaba Londra'dan ne kadar para aldın da geldin? Aldın mı, laf... Bay bay Kemal şimdi de her zamanki iğrenç üslubuyla bize antiemperyalizm dersi vermeye kalkıyor.