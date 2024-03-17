Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, yine DEM'le gizli saklı bir işbirliği halinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



Ülkemizi 2023 hedeflerine Konya ile birlikte taşıdık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da Konya ile birlikte kuracağız.

Konya, partimizi kurma yolculuğumuzdan beri her aşamada yanımızda oldu. Şu an burada 110 bin kişi var.

Sizler asıl meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da vereceği oyla tarih yazacağını, sancağı da en yükseğe çekeceğine inanıyorum.

Asırlarca Anadolu'ya başkentlik yapan Konya, ülkemize ışık saçtı.

Konya, tüm mazlum ve mağdurlara el uzatan bir şehirdir. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı.

21 yıldır ülkeye hizmet ederken çok yönlü bir mücadelenin içinde olduk. Altyapı eksiklerini tamamlamak için gece gündüz çalıştık. Yasak ve baskılarla geçen uzun bir aranın ardından reform yaptık. Ülkemize yönelik sayısız saldırının önüne set çektik. Ülkemizi siyasi, ekonomik, askeri olarak güçlendirirken memleketin tüm potansiyelini kullandık. Dünyadaki tüm gelişmeleri takip ettik.

CHP-DEM PAZARLIĞINA TEPKİ: KANDİL'DEN ADAY GÖSTERDİLER

6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyun alınacağı yerde bile emirleri yerine getirecek kişileri aday gösteriyorlar.

DEM Parti CHP ile yaptığı pazarlıkta siyasi tabanı olan değil Kandil'den işaret edilen isimleri öne sürdü. Sinsi oyuna Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başka aktörler de var. Bu figüranların tek faktörü CHP-DEM'e su taşımaktır.

Partimizden ayrılıp Altılı Masa'ya misafir oldular şimdi Parlamento'da bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı, Meclis'e bile giremediler. Sadece sandıkta değil milletin nezdinde de kaybettiler.

CHP yönetimi yıllardır laiklik, Atatürkçülük, irtica gibi kavramların istismarıyla varlıklarını sürdürmeye alışmışlar.

Memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyen, eylem ortaya koyamayanların durumuna gönlümüz razı gelmiyor.

Sırf AK Parti husumetiyle, Erdoğan husumetiyle ve AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Sırtını sadece konjonktüre dayamaktan başka sermayesi olmayanların akıbeti, yeni bir konjonktürle silinip gitmektir.

"DEMET DEMET DOLARLARI, AVROLARI TOPLAYIP PAYLAŞIYORLAR"

Bir davası, vizyonu, programı olanlar siyasette de gönüllerde de kalıcı olurlar.

Demet demet dolarları, avroları toplayıp paylaşıyorlar. CHP'nin adı her türlü şaibeli işle anılıyor. Bunlara ülke teslim edilir mi?