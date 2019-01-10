Başkan Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu'nu kabul etti
Başkan Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul 50 dakika sürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.