Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda halka sesleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Kırklareli bugün bir başka. Biz Kırklareli'ni çok seviyoruz. Kırklarelili kardeşlerim başımızın tacı, geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trakya'daki uç beyimiz Kırklareli'ni hasretle selamlıyorum. Kırklareli'ni gerçekten çok özlemişim. Bugün bizi bağrınıza bastınız, bize yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Dayanışmanız, muhabbetiniz için her birinize teşekkür ediyorum.

"AYIRIMCILIK YAPANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradelerine böyle sahip çıktıkları sürece dergi kapaklarından milletimi tehdit edenler bize sökmez. Bunlara ülkemizi vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice badirenin üstesinden biz böyle geldik. Nice saldırıyı nice ihaneti işte böyle savuşturduk. 14 Mayıs'ta da yine aynısını başaracağız. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi Alevi Sünni, Türk Kürt Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Buradan çocukluğumu beraber geçirdiğim Roman kardeşlerimi selamlıyorum.

MUHALEFETE ÖCALAN VE SELO TEPKİSİ

Türkiye Yüzyılını sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Ne diyorlar Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Selo ne yaptı Diyarbakır'da benim Kürt kardeşlerimi öldürdü. Nerede cezaevinde Edirne'de birazdan oraya gidiyorum.

Buraya gelmeyen eşinize dostunuza akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Size Cumhurbaşkanımızın selamı var diyeceksiniz. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık hiç kimseyi bırakmayacağız. Şimdi Kırklareli'ne soruyorum hazır mıyız? 14 Mayıs'ta "Durmak yok yola devam" diyor muyuz?

"PARTİMİZİN UFKUNU BURADA ÇİZDİK"

Okuduğumuz bir şiir yüzünden haksız şekilde cezalandırıldığımızda Kırklareli bize kucak açtı. Yüz binler bizi Pınarhisar Cezaevi'ne gönderirken bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz o günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koştu.

Kardeşlerim muhalefetin engel çıkardığı projelerimizi saymaya kalksak bitiremeyiz. Bunlara rağmen ülkemiz için en hayırlısı neyse onu yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Bunu da Kırklareli'nin desteğiyle beraber başaracağız.

"VAAT BOHÇASININ AĞZINI BAĞLAYIP SANDIĞA ATIYORLAR"

Seçim bittikten sonra vaat bohçasının ağzını bağlayıp sandığa atıyorlar. Bu eski Türkiye'nin siyaset tarzıdır biz 2002'de buna son verdik. Seçim meydanlarında neyi vaat ediyorsak onu tek tek hayata geçiriyoruz. EYT'lilerin talebini karşıladık. Yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının "Böyle bir gaz yok" dediği Karadeniz gazını getirdik. Bu ayki doğal gaz kullanımını ücretsiz yaptık. Biz ne dersek yaparız, biz de yalan yok. Bir sene boyunca da mutfak ve ısınma için kullanılacak 25 metreküplük doğal gaz bedelini faturadan düşeceğiz.