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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Okullara ''100. yıl'' tatili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

29 Ekim 2023 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Okullara ''100. yıl'' tatili
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı'mızı Cumhuriyet'imizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadesini kullandı.

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