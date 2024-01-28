Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan adaylarını açıkladı:

Alpu Belediye Başkan Adayı Alparslan Kokulu

Beylikova Belediye Başkan Adayı Vahit Kara



Çifteler Belediye Başkan Adayı Kadir Bıyık



Günyüzü Belediye Başkan Adayı Hidayet Özmen

Han Belediye Başkan Adayı Bekir Belceli

İnönü Belediye Başkan Adayı Serhat Hamamcı



Mahmudiye Belediye Başkan Adayı Murat Uçarer



Mihalgazi Belediye Başkan Adayı Zeynep Güneş



Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Halil Sami Barış



Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Özkan Alp



Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden



Sivrihisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin İlhan



Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Erhan Erden



Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Hamit Yüzügüllü



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Şu Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi? Yollarıyla ilgili atılan adımlarda kimin imzası var? Bütün yollar kimle inşa edildi? AK Parti...

31 Mart, eseri, hizmet belediyeciğinin sembolü olacak. Milletin ortak değerlerinin istismarı siyasetinin artık sonuna gelinmiştir. ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakın 5 yılı bir günü bile yoktur. 17 kez sandıkta imtihana tuutlduk, alnımızın akıyla çıktık. Hedefimizi yine sandıktan birinci çıkmak, şehirlerimizi eser siyasetiyle yönetmektir.

BAŞKA ÜLKEDE YAŞANSA YERLE YEKSAN OLURDU

Kaybettiğimiz her anın sadece kendimize değil asıl evlatlarımızın geleceğine yüklenen devasa maliyetleri olacağını biliyoruz. Ardı ardına yaşadığımız darbelerle ülkeye bu kötülüğü yaptılar. Sosyal gerilim ve ekonomik kriz döngüleriyle bu kötülüğü yaptılar. Terör örgütleriyle sınırlarımız boyunca bizi rahatsız ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden beri kalkınma atılımlarıyla işte bu hain tuzaklarla mücadele ettik. Son 10 yılda yaşadıklarımızdan bir tanesi başka ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olmuştu. Türkiye'nin üzerindeki tüm oyunları bozduk.

ESKİ GENEL BAŞKANIN DERDİ KOLTUĞA GERİ DÖNMEK

CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.