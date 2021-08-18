Cumhurbaşkanı Erdoğan: Etiyopya'daki tüm FETÖ okulları Maarif Vakfı'na devredildi

18 Ağustos 2021 Çarşamba 18:48 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 19:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerin 125. yılının kutlandığını belirterek, "Etiyopya ile dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık" dedi.

"FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Türkiye Maarif Vakfımıza devredildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafıyla ilgili, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, KÜRESEL İLİŞKİLERE ŞEKİL VEREN BİR ÜLKE"

Etiyopya Başbakanı Ahmed de, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" dedi.