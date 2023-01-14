Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Yunan uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli füze denemelerinin Yunanistan'ı ürküttüğünü belirterek, "Ben de diyorum ki ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki programları kapsamında toplu açılış töreni ile Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye ilçesine geçti.

Burada otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Erdoğan, Fethiye'nin kendilerinin gönlünde ayrı bir yerinin olduğunu ifade ederek, "Muğla ziyaretlerimizde mutlaka Fethiye'ye de gelip sizlerle hasbihal etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Muğla'da hem vatandaşlarla kucaklaştıklarını hem yüzlerce yatırımın resmi açılışını gerçekleştirdiklerini hem de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle hasbihal ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Bizleri, Muğla'ya geldiğimiz andan itibaren bağırlarına basan tüm vatandaşlarıma, özellikle de sizlere şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en büyük gücünün, milletin zorluklar karşısında gösterdiği dirayetli duruşu ve mücadele azmi olduğunun altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bin yıl önce Anadolu'yu bu şekilde biz vatan yaptık. Bir asır önce milli mücadeleyi böyle kazandık. Son 20 yıldır tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. Teröristlerden darbecilere, istiklalimize göz diken herkesi böyle hüsrana uğrattık. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'de, Bestler Dereler'de teröristleri inlerinde yok ettik. İnşallah şimdi de aynı anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz. Ülkemize, 'Durmak yok, yola devam' anlayışıyla her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken sadece Allah'ın yardımına ve milletimizin desteğine güvendik."

Fethiyelilerin kendisine gösterdiği sevgiye de işaret eden Erdoğan, "Ben bugün Fethiye'yi bir başka görüyorum; bir başka coşku var bugün Fethiye'de." dedi.

Bugüne kadar yaptıkları tüm eser ve hizmetleri sadece bir başlangıç olarak kabul ettiklerini belirten Erdoğan, asıl hedeflerinin bu altyapı üzerinde çok daha büyük hayallerini inşa etmek olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Adına 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu dediğimiz bu kutlu mücadelede desteği yine sizlerden bekliyoruz. Artık sandık önümüze geliyor. Hazır mıyız? Artık Fethiye'de, Muğla'da sandıkları patlatmaya var mıyız?" şeklinde konuştu.

Dünyanın krizden krize savrulduğunu dile getiren Erdoğan, "salgın, savaş" derken ardı arkası kesilmeyen sarsıntılarla küresel siyaset ve ekonomi sisteminin temellerinden çatırdadığını ifade etti.

"Türkiye olarak bu muhataralı dönemde sadece ayakta kalmakla yetinmiyor daha büyük hedeflere yürüyoruz." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığımız hiçbir sıkıntı, bu büyük atılımın sonunda elde edeceğimiz kazançla mukayese edilemez. Üstelik biz her dönem olduğu gibi salgından beri; bilhassa da enflasyonun yol açtı hayat pahalılığı sürecinde, hep milletimizin yanında yer aldık. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar tüm çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla bunu gösterdik. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Üretimi, ihracatı, turizmi, esnaf ve sanatkarı, çiftçimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Sosyal yardımların yelpazesine genişleterek hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik."

- "MİLLİ MESELELER SİYASET ÜSTÜDÜR"

Türkiye'nin yıldızının her geçen gün daha da parladığını, önündeki fırsatların her geçen gün daha büyük kazanca dönüştüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Elbette rakiplerimiz, hasımlarımız, düşmanlarımız da boş durmuyor. Yaptığımız anlaşmaları bozmak, elde ettiğimiz kazanımları elimizden almak için her yolu deniyorlar. Maalesef içeriden birileri de bunların değirmenine su taşıyor. Halbuki milli meseleler siyaset üstüdür, öyle olmalıdır. Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de kazanımlar sağlamışsak buna, istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız. Yatırımda, üretimde, ihracatta, turizmde işler iyi gidiyorsa buna istisnasız hep birlikte sevinmeliyiz."

- "F-16'NIN TAŞIDIĞI BOMBAYI TAŞIYACAK"

Göreve geldiklerinde savunma sanayinde yerlilik oranının yüzde 20 olduğunu anımsatan Erdoğan, şimdi ise bu oranın yüzde 80 olduğunu bildirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'mızı yapıyor muyuz? Ama hepsinden öte bir de şimdi bir başkasını yaptık. Nedir o? Kızılelma'mız da şu anda var mı? Seri üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyacak. Bütün bunlarla beraber Yunan ne diyor şimdi? 'Bu çılgın Türkler ne yapıyor?' Şu anda İzmir'den denemeler yapıldı ve oradan atılacak olan bir füze, bunları ürkütmeye başladı. Ben de diyorum ki, 'Ey Yunan, sen uslu durduğun müddetçe bizim seninle işimiz yok. Yeter ki uslu dur.' Şu anda füzemizin menzili 565 kilometre. Yetmez, bunu şimdi 1000 kilometreye çıkaracağız."

Yerli otomobil Togg'un da yapıldığını hatırlatan Erdoğan, artık caddelerde yerli otomobilin görüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Savunma sanayiimiz güçleniyor. Terör örgütü eziliyor. Ülkemize tepeden bakanların süngüleri düşüyorsa buna istisnasız hep birlikte destek vermeliyiz. Lafı hiç uzatmaya gerek yok. Sizler, kimlerin ülkenin kazanımlarından gurur duyduğunu, kimlerin karalar bağladığını gayet iyi biliyorsunuz. Bir masa etrafında toplanıp toplanıp dağılanların kendi hırslarını tatmin etmek, kendi ihtiraslarını dağıtmak dışında ülkeye ve millete hayrı olmadığını sizler gayet iyi biliyorsunuz. İnşallah 2023'ü, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü olmanın ötesinde Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcına sizlerle beraber çevirmeye var mıyız? Bunun için 2023 seçimlerinde iradenize, oyunuza, sandığınıza sıkı sahip çıkmanızı istiyorum. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletindir' diyerek açtığı yolu 2023'te, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek menziline beraber ulaştıracağız."

- ÖĞRENCİLERLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'daki özel bir öğrenci yurdunun önünde öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından öğrencilerle çektirdiği bu fotoğrafları, "Muğla'da öğrenci yurdunda kalan genç arkadaşlarımla." notuyla paylaştı.