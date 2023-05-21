Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sizler koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Milletimizin ebedi, ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime bir kez daha, diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarıma da en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önceki afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollardan göstermesi önemlidir. Çok az bir farkla da olsa, sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır.

Nefretin, kinin, öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. Temsilcileri gibi insanımızı itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, kaldıkları yerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Biz sizi seviyoruz. 28'inde sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Bu yolda hep beraber nasıl bugüne kadar geldiysek bundan sonra da beraber yürüyeceğimize inanıyorum.

"50 BİNİ AŞKIN CANIMIZI TOPRAĞA VERDİK"

Asrın afeti 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadık. 11 ilimizdeki 14 milyon insanımız mağdur oldu, 50 bin insanımızı kaybettik. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Birçok vilayetimizde ve ilçemizde neredeyse hasar görmeyen ev yoktu. 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Biraz sonra Defne'deki hastanemizin açılışını yapacağız. Bu hastanenin temelini attığımız zaman muhalefet ne dedi? 3 ayda hastane mi yapılırmış dedi. Bunlar zavallı. Biz Covid döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Murat Dilmener Hastanesi'ni yaptık. Aynısını Anadolu Yakası'nda Pakize Öz Hastanesi'ni yaptık. Biz arazi adamıyız, arazi. Biz üreterek, çalışarak geliyoruz. Sizin hayatınızda bir eser, hizmet var mı? Yok. Sizin ne semeriniz var ne eseriniz var.

"DEFNE'DE TAYYİP ERDOĞAN'A VERİLEN OY YÜZDE 8.5"

Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8.5. Peki, bay bay Kemal'e verilen, 90.5. Kardeşlerim biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bensem, orada yaşayan insan olduğuna göre yatırım yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik.

Antakya Küçük Sanayi Sitemizi yeniden inşa edip orayı da ayağa kaldıracağız. Bu beklenti içinde olanlar endişe taşımasınlar. Ülkemiz genelinde 130 bin konut 36 bin köyevi olmak üzere 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık.

"HATAY'DAN BU DEFA ÇOK FARKLI BİR OY BEKLİYORUZ"

Teröristlerle el ele, kol kola dolaşan bir bay bay Kemal var mı? Benim ülkeme bunlardan fayda olur mu? 28 Mayıs'ta bunlara gereken dersi, gereken cevabı vermek için şu bir hafta durmadan, usanmadan çalışıyor muyuz? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz.

"SEÇİMLERDEN SONRA İLK İŞİMİZ..."

Seçimlerden sonra ilk işlerimizden birisi aile kurumunu anayasal zemine oturtmak olacak.