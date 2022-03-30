Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki resmi temaslarının ardından ziyaretin ikinci ayağı için hava yoluyla Urgenç'e geçti.

Buradan kara yoluyla tarihi şehre hareket eden Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile eşi Ziroat Mirziyoyeva eşlik etti.

İki lider ve beraberindeki heyetlerin "İçan Kale" alanına gelmesiyle Türk geleneklerinden örnekler içeren bir karşılama töreni düzenlendi.

Erdoğan ile Mirziyoyev, "İçan Kale" kısmından yürüyerek bölgedeki tarihi alanları gezdi.