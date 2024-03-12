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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gidecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

AA12 Mart 2024 Salı 17:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a gidecek
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yıldız, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin yanı sıra Yunus Emre Bağdat Kültür Merkezini de ziyaret eden Yıldız, yarın Bağdat'ta Iraklı yetkililerle temaslara başlayacağını ifade etti.

Yıldız, "Yarın Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

- "TÜRKİYE VE IRAK ÜZERİNDEN YAPILACAK KALKINMA YOLU BÜYÜK BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız
  • cumhurbaşkanı Erdoğan
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