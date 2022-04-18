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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki görüşmelere devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 20:37 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 21:03
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Türkiye olarak vatandaşlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağlarken bir yandan da komşu ülkelere yardım ediyoruz.

"6,3 MİLYON DOZ AŞI HİBESİ YAPTIK"

Son iki yılda 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Bugüne kadar 19 ülkeye 6,3 milyon doz aşı hibesi yaptık.

(Rusya-Ukrayna savaşı) Krizlerde yapıcı rol oynama çabasındayız. İki komşumuz arasındaki çatışmaya son vermek adına yoğun adımlar arttık.

(Rusya-Ukrayna) Taraflar somut ilerleme kaydetti ancak Buça ve İrpin'den görüntüler, Kramatorsk'ta sivillerin hedef alınması çabalarımıza gölge düşürdü.

"BARIŞIN TESİSİ EN HAYIRLI İŞ OLACAKTIR"

(Rusya-Ukrayna savaşı) İki komşumuz arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum.

"İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

(Rusya-Ukrayna savaşı) İstanbul'daki görüşmelerden taraflar ve uluslararası toplumun mutmain olacağı neticenin alınması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temelinde diyalog yoluyla barışçı bir çözüm bulunabileceğine gönülden inanıyorum.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞEME

Ermenistan'la normalleşme sürecini samimiyetle sürdürüyoruz. Balkanlar'da yeni gerilimin önüne geçilmesi, istikrarın muhafazası için gayret sarf ediyoruz.

MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRILAR

Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyoruz. Bu, bizler için gerçekten üzüntü kaynağıdır. Bundan sonraki süreçte temenni ederim ki bunları bir daha yaşamayız.

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