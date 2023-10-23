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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü TBMM'de

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edildi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 17:13 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İsveç'in NATO'ya üyelik protokolü TBMM'de
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanlığı, protokolü önce Dışişleri Komisyonu'na gönderecek. Komisyon onayının ardından metin, TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'un da onayının ardından Meclis süreci tamamlanmış olacak.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onayladığına dair belgeyi, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması'nın saklayıcısı ABD'ye teslim etmesinin ardından İsveç NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka katılacak.

FİNLANDİYA ONAYLANMIŞTI

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldıra tepki olarak geçen yıl NATO üyeliği için başvurmuş ve ittifak üyelerinin çoğu bu başvuruyu hızla onaylamıştı.

Ancak, Türkiye terörle mücadele konusundaki endişelerini gerekçe göstererek İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamıştı.

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