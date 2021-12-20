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Politika

Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası AGİ görüşmesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası asgari geçim indirimiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüşecek

20 Aralık 2021 Pazartesi 14:48 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 14:55
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