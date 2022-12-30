Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadağ'ın AB'ye tam üye olmasını destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Djukanovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

Ortak tarih ve kültürü paylaşan, kuvvetli beşeri bağlarına sahip olan Türkiye ile Karadağ arasındaki ilişkiler en üst düzeydedir. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele aldık, etraflıca görüşme fırsatını bulduk. Daha sonra da heyetler arası çalışma yemeğiyle birlikte gerek şu ana kadar olan durum gerek bundan sonraki durumu da değerlendirdik.

Geçen yıl Karadağ'a yaptığım ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefini koymuştuk. Bu senenin ilk 11 ayındaki rakam, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 49'luk bir artış gösteriyor. Mevcut tabloyla dahi 182 milyon dolara ulaşarak rekor kırdık. Karadağ'daki Türk yatırımlarının toplamı 67 milyon doları aşmıştır. Tabii şunu da söylemekte fayda buluyorum: Şu anda Karadağ'daki Türk yatırımcı şirketlerin sayısı 3 bin 800. Bu çok çok önemli adım. Türk firmalarının özellikle altyapı, inşaat, turizm ve hizmet sektörlerinde önemli projeleri mevcut. Özel sektörümüzün tüm Balkanlar'da olduğu gibi Karadağ'da başarılı girişimlerini sürdüreceğinden eminim.

TİKA, restorasyon, eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlerini sürdürürken, Yunus Emre Enstitümüz de Türk sanat ve kültürünü Karadağlı dostlarımızın evlerine taşıyor. TİKA; Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 400'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz de kuruluşundan bu yana 2 bine yakın öğrenciye Türkçe eğitimi verdi.

Önümüzdeki dönemde de tüm kurum ve kuruluşlarımızla Karadağ'ı desteklemeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmemizde Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da çok önemli değerlendirmeleri yapma fırsatını bulduk. Güneydoğu Avrupa'da istikrarın korunmasına ve bölgenin ekonomik kalkınmasına özel önem atfediyoruz. Balkanlar'ın ve Avrupa'nın önemli bir parçası olan Karadağ da barış ve istikrara önemli katkılar sağlayacak. Bu minvaldeki çalışmalarını Temmuz ayında devraldığı Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Dönem Başkanlığıyla birlikte başarıyla yürütüyor.

Karadağ'ın Avrupa Birliği ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdir ediyoruz. NATO müttefikimiz Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne tam üye olmasını da samimiyetle teşvik ediyor ve destekliyoruz.