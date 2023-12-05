Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da çağrısını yineledi: Sorumluluk almaya hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık.