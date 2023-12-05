İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9278
  • EURO
    31,3449
  • ALTIN
    1881.01
  • BIST100
    8073.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da çağrısını yineledi: Sorumluluk almaya hazırız
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da çağrısını yineledi: Sorumluluk almaya hazırız

Katar'da Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır. Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık.' dedi.

5 Aralık 2023 Salı 13:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da çağrısını yineledi: Sorumluluk almaya hazırız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez İşbirliği Konseyi 44. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Türkiye, uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor. Türk ekonomisine güvenen kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız.

Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi ile Filistin halkı ile dayanışmamızı açıkça belli ettik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Dışişleri Bakanları temas grubu çeşitli ülkelerde görüşmeler yürüttü, devam da edecekler.

SORUMLULUK ALMAYA HAZIRIZ

Katar'ın esir takası ve insani ara konusundaki çabalarını takdir ediyoruz. Ancak Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgeyi tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanlarına kar kalmamalıdır.

Türkiye olarak insani yardımlarımızı sürdürüyoruz. Garantörlük dahil bölge ülkeleri ile birlikte sorumluluk almaya hazır olduğumuzu açıkladık.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Katar
  • Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.