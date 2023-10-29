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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA29 Ekim 2023 Pazar 15:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Tokayev, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik etti.

İki lider ayrıca, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalardaki son durumu, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için ortaya koyduğu çabaları ve İsrail'in insan hakları ihlallerini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatının Astana'daki zirvesinde İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerinin engellenmesi başta olmak üzere insani ateşkesin sağlanması ve çatışmaların yayılmasının önlenmesi için atılabilecek adımların ayrıntılı bir biçimde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan ayrıca Tokayev'e Kazakistan'ın Karagandı eyaletinde meydana gelen maden kazası ile ilgili taziyelerini iletti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev
  • Türkiye

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