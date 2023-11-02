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Politika

Başkan Erdoğan Kazakistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TC-TUR' ile Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan Kazakistan'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Alikhan Smailov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Astana'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle "Türk Devri" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 10'uncu Zirvesi'ne katılacak.

Dönem Başkanlığı'nın, Özbekistan'dan Kazakistan'a devredileceği zirvede, liderler, Teşkilat bünyesinde işbirliğinin daha da ilerletilmesine yönelik çalışmaları ele alacak, güncel, küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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