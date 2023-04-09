Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabı ile basar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi'nde Pendik Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz.

Pendik'te bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Biz İstanbul'u bir başka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan daima bizi bağrına basan bir ilçemiz. 4 milyar lirayı aşan tüm bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye büyüsün, Türkiye güçlensin diye ter döküyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin onay vermerdiğiniz bizi size mahcup edecek hiçbir adım atmadık. 1994 yılından bu yana karnemiz ortadadır. Bay Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İBB'ye belediye başkanı olduğu zaman çöpleri temizleyip pırıl pırıl hale getirmedik mi?

6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar. Yarın bakalım listelerinden kimler çıkacak. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türkevini diktik mi? 32 kat oraya Türkevini diktik. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat, icraat...

6100 km bölünmüş yol vardı şimdi 28 bin kilometre ulaşımda yollarımız var. Bu modern Türkiye'nin durumu. 26-27 tane havalimanı vardı şimdi 57 havalimanımız var. Türkiye'nin neresine gidersen git uçakla gidiyorsun. Bunları biz yaptık, yaparsa AK Parti yapar dendi ve yaptık.

Şehir hastanelerini yaptık mı? Çam ve Sakura Hastanesi'ni yaptık COVID-19 döneminde. Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda Murat Dilmener Şehir Hastanesi'ni yaptık. Sancaktepe'de de aynı projeyi yaptık. Bütün sağlık donanımlarını oluşturduk. Bu İstanbul'a yetmez dedik, Göztepe'de, Pendik'te yaptık. Benim vatandaşım sağlıkta sorun yaşamasın dedik.

Çeyrek asrı geçen süreçte ülkemize kazandırdıklarımız ortada. Elbette yapmak isteyip de yapamadıklarımız da oldu. Ama gayretlerimize, emeklerimize İstanbul şahittir. Ülkemiz için verdiğimiz mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Eser ve hizmet siyasetimizi sürdürüyoruz.

Cumhur İttifakı ve 7'li kumar masası arasındaki farkı görüyorsunuz. Bizim amacımız dün ve bugün yeni yatırımlarla vatandaşımızı buluşturmaktır. Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni, Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Bay Bay Kemal sen bu işlerden ne anlarsın? 11 tane büyükşehir belediyeniz var, oralarda ne yaptılar bir anlat bakalım. Biz yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Biz vatan topraklarının dört bir köşesini işlemenin derdindeyiz. Dün Çam ve Sakura'ya raylı sistemi yaptık, daha da yapacağız.

Savunma sanayiinde İHA'lar, SİHA'lar, AKINCI'lar var ama yetmez KIZILELMA'da var. Karşımda bir TEKNOFEST gençliği görüyorum. Bu gençlik 14 Mayıs'ta tarih yazacak ben inanıyorum. Yarın uçak gemimizi silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Bu uçak gemimizin teslim töreninde İHA'larımız, SİHA'larımız iniş yapacak. Artık Türkiye'nin uçak gemisi de var. Yaparsa AK Parti yapar.