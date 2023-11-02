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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Macaristan'ın Başbakanı Orban ile bir araya geldi.

2 Kasım 2023 Perşembe 16:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği
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10. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.

MACARİSTAN'IN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.

Görüşme, basına kapalı yapıldı.

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