Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana'da diplomasi trafiği

10. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüşme gerçekleştirdi.
MACARİSTAN'IN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konakladığı Rixos President Astana Otel'de, Orban ile görüştü.
Görüşme, basına kapalı yapıldı.