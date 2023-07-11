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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki diplomasi trafiği başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

IHA11 Temmuz 2023 Salı 12:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'daki diplomasi trafiği başladı
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin gerçekleştirildiği LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşliğinde alana giriş yapan Erdoğan, burada Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile kısa sohbet etti.

İki gün sürecek NATO zirvesi kapsamında, İsveç'in üyeliği, Rusya-Ukrayna savaşı ve ittifakın savunma bütçesi dahil önemli konular ele alınacak.

MACRON'LA GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Erdoğan'ın bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise TSİ 18.00'de başlaması bekleniyor.

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