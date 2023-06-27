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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınırındaki Tendürek Üs Bölgesi'nde görevli güvenlik güçlerine, 'Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. Sizler de bu işin zaten emniyet supabısınız.' dedi.

AA27 Haziran 2023 Salı 00:05 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ziyareti kapsamında Tendürek Üs Bölgesi'nde jandarmayla bir araya geldi.

Üsteki askerlerle bir süre sohbet eden Yerlikaya, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret hakkında bilgi verdi, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yerlikaya'nın telefonundan seslendiği personelin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Böyle bir üssün kurulmuş olması inanıyorum ki terörle mücadelede bizleri çok daha başarılı kılacaktır. Sizler de bu işin zaten emniyet supabısınız." dedi.

Erdoğan, Bakan Yerlikaya'yı personeli bir araya getirmesi dolayısıyla tebrik ederek, "Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın inşallah dünyadaki birlik, beraberliğe, barışa vesile olmasını diliyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya'ya, Van Valisi Ozan Balcı ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de eşlik etti.

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