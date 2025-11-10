Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz

Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız

Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur

Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin son birkaç aydır kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar ortada duruyor

Eğer bugün İHA'larımız varsa, eğer bugün KAAN'larımızı ihraç ediyorsak, biz uçaklarımızı dünyayla yarışır hale getirmişsek demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık