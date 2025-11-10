İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2025 Pazartesi / 20 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2364
  • EURO
    48,896
  • ALTIN
    5543.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli günlerle ilgili tartışmalar maksatlı
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli günlerle ilgili tartışmalar maksatlı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli günlerle ilgili tartışmalar maksatlı. Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız' dedi.

HABER MERKEZİ10 Kasım 2025 Pazartesi 11:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda düzenlenen Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz

Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak Gazi Mustafa Kemal'e yönelik hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız

Bu milletin en büyük gücü birliği, beraberliği, kardeşliği, ortak geçmiş ve gelecek tasavvurudur

Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyetle özdeşleştirenlerin son birkaç aydır kötü bir sınav verdikleri görülüyor. Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar ortada duruyor

Eğer bugün İHA'larımız varsa, eğer bugün KAAN'larımızı ihraç ediyorsak, biz uçaklarımızı dünyayla yarışır hale getirmişsek demek ki en son tanklarımız, toplarımızla dünyaya bir rekabet fişeği attık

ÖNERİLEN VİDEO

Şişli'de taksi tartışması: Kadınlar ücreti ödemeden kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.