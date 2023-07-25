Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri kura töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında satır başları;

- Şu an Türkiye'de 22 bin 821 hakim ve savcı görev yapıyor. Bugünkü kura töreni ile birlikte bu sayıyı 23 bin 923'e çıkarmış oluyoruz.

- Türkiye'nin dört bir yanında fedakarca görev yapan, adalet teşkilatımızın tüm fertlerine ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.

- Göreve geldiğimizde ülkemizi 4 ana sütun üzerinde inşa edeceğimizi vadetmiştik. Bunlara da eğitim, sağlık, adalet, emniyet demiştik. Geçen 21 yılda ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar ne olursa olsun sözümüze sadakat ile bağlı kaldık.

- (Hakim ve savcı yardımcılığı) Bir sonraki dönemden itibaren bu açılımı fiilen uygulamaya başlayacağız.

- Cumhuriyetin 100. yılını darbe anayasasıyla karşılamayı sindiremiyoruz. Yargı alanındaki mücadelemizi sivil, kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz

- 28. Yasama Dönemi'nde önceliklerimizin en başında, Meclisimizin de takdiriyle Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak vardır.

- Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız.

- Sosyal medyada cübbe giyip ahkam kesenler asla referansımız olamaz. Adaletin ölçüsü, sosyal medyadaki tepkiler değil, kanundur, nizamdır, maşeri vicdandır.