Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüştü





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zerdari'yle telefonda görüştü.

Zerdari'yi cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.

Genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınayan Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.