Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milyonları ilgilendiren 'Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nın detaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşağıdakileri ifadeleri kullandı:

"22 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan bir kadro olarak en büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır. Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı hazırladık. Çok geniş bir yelpazede çok kapsamlı hazırlıklar yaptığımız programımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Ekonomik Dönüşüm, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, Sosyal Politikalar, Yargı ve Temel Haklar, Siyasi ve İdari Düzenlemeler olmak üzere 5 sütun üzerine inşa ettiğimiz reform programımızı ülkemizin ve milletimizin beklentilerine cevap verecek bir anlayışla hazırladık. Ekonomik dönüşüm planıyla güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümenin temellerini sağlamlaştıracak yeni tedbirleri devreye alıyoruz.

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TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ: TÜM ENGELLERİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ

Vergide adaleti ve etkinliği güçlendirmek amacıyla çok kazanandan çok alma prensibi ile kamu gelirlerini artıracağız. Geleneksel banknotlardan dijital paraya geçişi planlayarak sermaye piyasalarının güncel teknolojiler ışığında derinleşmesini sağlayacağız. Sanayi Master Planı'nı oluşturmak suretiyle mekânsal sanayi gelişimine planlı bir şekilde yön vereceğiz. Tersine beyin göçü ile insan kaynağımızın ülkemizde çalışmasını teşvik ederek Türkiye'nin yüksek teknoloji kabiliyetlerini daha da geliştireceğiz. Yeni yatırım teşvik sistemi ve yerel kalkınma hamlesiyle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Tarımda planlı istihsal ile tarımsal üretimimizi stratejik bir bakışla yeniden ele alıyoruz. Gıda arz güvenliğini temin ederek vatandaşlarımızın ucuz ve sağlıklı gıdaya erişiminin önündeki tüm engelleri ortadan kaldıracağız.

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"TÜRKİYE'Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİNE ÇIKARACAĞIZ"

Bir süredir hazırlıklarını yaptığımız sosyal konut projemizi artık hayata geçiriyoruz. Böylece hayat pahalılığının sebeplerinin en başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz. Kadınların ve gençlerimizin istihdama daha yoğun katılmalarını temin edeceğiz. Ceza infaz sisteminde değişikliğe giderek suç, yaptırım, infaz dengesini iyileştireceğiz. Hedefimiz, Türkiye'yi dünyanın en büyük ve en güçlü 10 ekonomisinin yer aldığı şampiyonlar ligine çıkarmaktır. Türkiye Yüzyılı Reform Programı inşallah bizi bu hedefe ulaştıracaktır."

22 yılı aşkın süredir iktidarda bulunan bir kadro olarak en büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır.



Bu anlayışla Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı hazırladık.



Çok geniş bir yelpazede çok kapsamlı hazırlıklar yaptığımız programımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun.... — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 23, 2025

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