Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık altyapısında Türkiye'nin eline su dökecek ülke yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sağlık personelimiz, insanın kendini en çok çaresiz hissettiği yardıma, umuda en çok ihtiyacı olduğu zamanda imdadımıza ilk koşanlardır. Yakalandığı hastalıktan kurtulmak için umut arayan bir hastanın şifa bulmasına vesile olanın yeri asla doldurulamaz.

1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimizin her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum.

Şehir hastanelerimiz salgın ve depremle mücadelenin sembolü haline geldi. Hasta yükümüzün 4'te 1'ini şehir hastanelerimiz taşıyor.

24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Ne gerek var denilerek engellenmeye çalışılan bu hastaneler koronavirüs ve deprem süresince kritik rol oynadı

Ülkemizi dünyanın en kapsayıcı sosyal güvenlik sistemiyle, en etkin sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir ülke konumuna getirdik. Sağlık altyapısında, dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor. Avrupa'dan Amerika'ya, dünyanın onlarca farklı ülkesinden insanlar artık şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor.

6 Şubat'ta da yine sağlık alt yapısının önemini gördük. 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz deprem ve salgınla mücadelede sembol haline geldi.

İsraf denilerek engellenmeye çalışılan bu modern sağlık üsleri bu iki süreçte de kritik roller üstlendiler. Her şehrimizi bir şehir hastanesi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Hali hazırda 14 tanesinin inşası devam ediyor.

Göreve geldiğimizde, ekonomik durumu olmayan doğru dürüst sağlık hizmeti alamıyordu. Hastaneler şifa yuvası olmaktan ziyade vatandaşın Allah düşürmesin dediği bir eziyet çarkına dönüşmüştü. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için gereken adımı attık.

Buradaki misafirlerimizin şahsında tüm doktorlarımızın, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını canı gönülden tebrik ediyorum.

Vazife esnasında şehit düşenler başta olmak üzere Darül bekaya uğurladığımız arkadaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

Hastalara şifa, dertlilere deva olabilmek için ülkemizin dört bir yanındaki sağlık kuruluşlarımızda fedakarca görev yapan 1 milyon 300 bini aşkın sağlık personelimiz var. Bu sağlık ordumuzun her bir mensubuna ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.