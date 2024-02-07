Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki 11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Şanlıurfa'daki ilçe belediye başkan adayları şunlar;

AK Parti Akçakale Belediye Başkan Adayı Abdulhakim Ayhan

AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam

AK Parti Bozova Belediye Başkan Adayı Suphi Aksoy

AK Parti Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Seyithan Atilla

AK Parti Eyyübiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş

AK Parti Haliliye Belediye Başkan Adayı Mehmet Canpolat

- Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz (

AK Parti Hilvan Belediye Başkan Adayı Aslan Ali Bayık

AK Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Metin Baydilli

AK Parti Siverek Belediye Başkan Adayı Ali Murat Bucak

AK Parti Suruç Belediye Başkan Adayı Mustafa Yüksel

AK Parti Viranşehir Belediye Başkan Adayı Salih Ekinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Dün deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da da inşası biten 1314 konutun anahtar teslim törenine katılacağız.

* Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız.

* Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez.