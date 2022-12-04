Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler Şanlıurfa'nın saygı değer güzel insanları ve büyük sanatçı kardeşimiz İbrahim Tatlıses ile güzel anlar yaşıyoruz. Kültür merkezimiz hayırlı olsun. Şanlıurfa'mız Türkiye'nin en genç şehri. Sadece Şanlıurfa'dan oy kullanacak 250 bin gencimiz var. Böyle bir şehirde gençlerle bir araya gelmenin, bende genç bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluğunu yaşıyorum

İnanın bunca yıllık tecrübemize rağmen bizim de ufkumuz genişliyor. Türkiye2de gençlik teşkilatını partisinin angaryasını yaptıracak bir iş değil de politikasının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz.

Biz ne sağdayız, ne de solda. Biz siyasetin merkezindeyiz. Ve Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye vizyonuyla hazırlamaya karşılarken en çok da sizlerin gayretine güveniyoruz.

Türkiye siyasetinde bu kardeşiniz, abiniz dışında gençlik kollarından gelmiş kimse yok. 18-20 yaşından itibaren gençlik kollarında yetişmiş bir siyasetçiyim. Diğerleri öyle değil, gökten zembille inmişler. Gençlik yıllarıyla birlikte siyasette yarım asrı geriden bırakan büyüğünüz olarak artık sizlerin misafiri olduğunu rahatça söyleyebilirim. Biz kutlu bayrağı, emaneti nasıl daha önceki nesillerden geri aldıysak çok yakında sizlere devredeceğiz. Bizden önceki kuşak ve bizim kuşağımız demokrasi ve kalkınma bakımından Türkiye'nin belki de en sancılı dönemini yaşadı.



Hem altyapı hem özgürlükler konusunda yoklukların ülkesinden bölgesel ve küresel bir ülkeye ulaşmak elbette kolay değildir. Şanlıurfa'nın havalimanı böyle güzel yolları mı vardı? Nerede...

İbrahim Bey ne diyor. İstanbul'dan çıkıp buraya yol değiştirmeden geliyorsun. Eskiden 24 saattir şimdi 12-13 saat. Bu kadim mücadelenin en zor kısmını geride bıraktık. Artık ödediğimiz bedellerin, döktüğümüz alın terinin karşılığını alma vakti gelmiştir. Bunu sizinle alacağız.