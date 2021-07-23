23 Temmuz 2021 Cuma 13:47 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Güneysu'da halka hitap etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. Rize'deki sel ciddi bir tahribata neden oldu

Kayıp vatandaşlarımızı arama çalışmaları sürüyor. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır

Selden zarar gören kardeşlerimize gereken yardımlar yapılmaya başlandı

Selden en çok etkilenen 4 ilçede TOKİ projelerinin çalışmaları başlatıldı

Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız

Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur

Selden etkilenen Rizeli, Artvinli kardeşlerimiz müsterih olsunlar yaralarını en kısa sürede saracağız

20-25 yıl öncesinin mevsimleri ile günümüzün mevsimleri arasında dağlar kadar fark var

Çevre ile münasebetimizi tahakküm yerine uyum olarak inşa etmeliyiz

Rize'de taşkın riski altında 665 yapı tespit edildi. Bu bölgenin boşaltılması sağlanırken, yaraların sarılması için projelerimizi devreye alıyoruz

İlk etapta Rize genelinde 15 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen ve afet riski altındaki yapılar için toplam 550 konut inşa edeceğiz

Ülkemizin çarpık yapılaşmasından kaynaklı sorunlarını en aza indirmeye çalıştık

(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum

(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın.

