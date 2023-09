Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: Müstekbirlerin devri çoktan kapandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi dünyanın 4 bir yanında temsil eden iş insanlarıyla bir araya geliyoruz. Altyapı ihtiyacı dünyada bitmedikçe müteahhitlerimizin ihtiyacı da hiç bitmeyecektir.

Deprem bölgesi 6 Şubattan beri istisnasız her an her gün olduğu gibi geçtiğimiz haftalarda da gündemimizdeydi.

Depremzedelere hakaret eden fukaralar hala ısrar ederken biz yaraları sarmaya devam ediyoruz. Konteyner kent kurulumlarına insanları yerleştirdik.

Sistemli bir şekilde yardımları ulaştırıyoruz. Bölgede art arda temel atıyoruz. Adıyaman'da 65 bine yakın konut ve köy evinin yarısından fazlasının inşasına başlamış olduk.

Hatay'da ise 50 bin konut köy evi ve iş yerinin oluşumu devam ediyor. Yerinde dönüşüme 86 bin kişi başvurdu.

Zaferler ayı olan ağustosun son durağı 30 Ağustos'ta külliyede yapılan töreni hep birlikte yaşadık. 100. yıl marşını ilk kez dinledik.

Kara deniz ve Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenini gerçekleştirdik. Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrımızı yeniledik.

Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz. Yapılacak sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitemizi güçlendireceğiz. Başta deprem bölgesi olmak üzere yeni adliyeler için ihaleye çıkıyoruz.

Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmaları yeniden başlatacağız.

TEKNOFEST'in Ankara organizasyonuna katılarak geleceğe uzanan samimi bir hasbihal yaptık. Başvuru ve ziyaretçi sayısı milyonlara ulaşan TEKNOFEST zincirleri parçalayıp attığını gösteriyor. Yarın bu bayrağı gençlerimize teslim ettiğimizde gözümüz arkada kalmayacak.

Putin ile verimli bir görüşme yaptık. Rusya Ukrayna savaşının sürdüğü pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin takdir edildiğini düşünüyorum.

Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Putin ile verimli bir görüşme yaptık. Rusya Ukrayna savaşının sürdüğü pek çok insani gündemin masada olduğu bir dönemde bu görüşmenin takdir edildiğini düşünüyorum. Hafta sonu G20 liderler zirvesi için Hindistan'da olacağız. Daha sonra Amerika'ya gideceğiz.

Ülkemizin büyüme rakamları açıklandı. Türkiye, yüzde 3,8 büyüdü. Böylece Türkiye 2023 yılında OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 2. devlet olmayı başardı.

Deprem felaketine rağmen elde ettiğimiz büyüme başarısı istihdamın ve üretimin korunmasını sağlamıştır. Pek çok uluslararası kuruluş büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeye başlamıştır. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan, yatırım, istihdam, ihracat ile ülkemizi büyütme hedefine doğru yürüyoruz. Kimi zaman beklenmedik durumlarla karşılaştığımız oluyor. Ama her seferinde eskisinden de iyi neticelerle yolumuza devam ediyoruz.

Türk siyasetinin muhalefeti, bilim insanlarını ve medya mensuplarını sosyal medya aracılığıyla zehirlemektedir.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Nice badirelerin üstesinden gelen bir yönetim olarak Allah'ın izniyle enflasyonu da dize getireceğimize tüm kalbimizle inanıyoruz.

"221 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ"

Taşınmaz malların ve ikinci ellerin satımıyla ilgili bir düzenleme yaptık. İlanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası getirdik.



Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Stokçuluk ve fahiş fiyat yapan parekendecilere kesilen ceza 188,5 milyon lirayı geçti.

Elektronik ticaret platformlarının işleyişi de yakından takip ettiğimiz hususlar arasındadır. Tüm bu cezalar önemli olmakla birlikte daha caydırıcı hale gelmelidir. 2024 bütçesinde inşallah bu doğrultuda gerekli adımları atacağız.