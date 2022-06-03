İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2022 Cuma / 4 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,47
  • EURO
    17,7106
  • ALTIN
    978.79
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik temas
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Stoltenberg arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA3 Haziran 2022 Cuma 19:06 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

Erdoğan, her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
  • TELEFON GÖRÜŞMESİ

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.