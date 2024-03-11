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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış

Şehit Aileleri ile İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. Her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik.' dedi.

11 Mart 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanış
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Aileleri ile İftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gerçekleştirdiğimiz bu iftar vesilesiyle milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Şehit yakınları ve gazilerimizin milletimizin bize emanetidir.

Bugün de sınırlarımız içinde, sınırlarımız ötesinde milletimizin huzuru devletimizin bekası geleceğimizin güvencesi için vazife yürüten kardeşlerimiz var.

Askerimize, polisimize, jandarmamıza ve diğer kamu personelimize şükran borçluyuz. Rabbim hepsini korusun, ayaklarına taş değdirmesin.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

PKK'dan FETÖ'süne kadar bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele milli bir şahlanıştı. Her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla bu milli şahlanışın alt yapısını güçlendirdik. Savunma sanayine yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi bağımsız bir devlet haline getirdik. Siyasetiyle, ekonomisiyle güçlü bir devlet değilseniz size her türlü zulmü reva görüyorlar.

Son 10 yılda Türkiye'yi yeniden aynı duruma düşürmek için pek çok oyun oynandı. Terör saldırıları ve darbe girişimleri de bunların arasındaydı. Milletimiz birliğine beraberliğine sahip çıkarak tüm oyunları bozdu. Şehitlerimiz, gazilerimiz fedakarlığıyla 85 milyonun istikbaline sahip çıkmasıyla hep yolumuza devam ettik. Elbette hala aşmamız gereken sıkıntılarımız mevcuttur. Hepsinin de üstesinden geliriz. Sahip olduğu güçlü altyapı sayesinde ülkemiz için artık gündemindeki her meselenin çözümü irade ve vakit işidir. Huzur ve güven iklimine siyasi istikrara sahibiz. Önemli olan bizim milletçe kazanımlarımıza sahip çıkmamızdır. Yaşadığımız her sınamada görüyoruz ki milletimizin bu konudaki kararı nettir, kesindir.

  • Şehit Aileleri ile İftar programı
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