Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır kapısı sinyali: Çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye - İran İş Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İran'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Türkiye olarak İran'lı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz.

Burada düzenlediğimiz faaliyetin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış ülkelerimiz arasında köklü ilişkiler mevcuttur. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi potansiyel görüyoruz. Sayın Reisi ile iş birliğimizi geliştirmemizi yeniden teyit ettik. Türkiye olarak ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları onaylamadığımızı her zaman dile getirdik. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ilişkimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.

İki ülkenin iş camiasının sürece katkı vermesi önem arz ediyor. İran ile ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgesindeki altyapıya önem veriyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı yüksek kapasite ile hizmet verecektir. Yeni sınır kapılarının açılması da gündemimizdedir.