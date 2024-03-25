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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet hem anadır, hem babadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz. Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Devlet hem anadır, hem babadır' dedi.

25 Mart 2024 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet hem anadır, hem babadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet koruması altındaki çocuklar ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Elbette anne babanın yeri ayrıdır. Her ikisini de kaybetmiş büyüğünüz olarak hala özlemlerimi duyduğumu belirtmek isterim. Biliyorsunuz devlet hem anadır hem babadır.

Sevgili çocuklar değerli misafirler 23 milyon çocuklarımızın her biri bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların sağlığından eğitimine tüm masraflarını karşılamak için çalışıyoruz.

Son dönemde ailelerimizin çocuk sayısında düşüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunu da aşacağız. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet özelliği çok güçlü olan bir devlettir. Her birinizi yetiştirmek görevimizdir. Devletimizin korumasındaki çocukları da geleceklerine güvenle bakmalarını sağlıyoruz.

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