Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.