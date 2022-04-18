İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2022 Salı / 18 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6444
  • EURO
    15,8151
  • ALTIN
    931.954
  • BIST100
    2510.31
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

18 Nisan 2022 Pazartesi 23:33 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 23:46
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'a geçirdiği ameliyat dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesinde, ramazanda İsrail'in müdahalesiyle Filistin'de yaşanan olayların üzüntü ve endişe verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, bölgenin barışa kavuşması için atılacak adımlar noktasında iki ülke olarak iş birliği hususunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.