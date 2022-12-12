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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi dolayısıyla 13-14 Aralık'ta Türkmenistan'ı ziyaret edecek.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iştirakleriyle 14 Aralık Çarşamba Avaza'da, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi düzenleneceği belirtildi.

Zirvede; ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımların ele alınacağı ifade edilen açıklamada, zirve vesilesiyle, mezkur alanlarda işbirliğinin ahdi zeminini kuvvetlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da zirve marjında ikili görüşmeler gerçekleştireceği kaydedildi.

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