Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir müzakere süreci ancak 2 devlet arasında yürütülebilir

AA 20 Temmuz 2021 Salı 10:12 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 10:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'da Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar."



"Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar."



"Avrupa Birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti, verdi mi hayır. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu."



"(Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil."



"(Kıbrıs sorunu) Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız."



"On yıllardır değişmeyen, kısa sürede de değişmesi beklenmeyen nobran tavrın artık hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse artık bundan sonra geriye dönüş beklemesin."

"Öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur."

"Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır."

"Hiç kimse Kıbrıs Türkü'nden eşit statüsü ve egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı kabul etmesini beklemesin."

"Hiç kusura bakmasınlar, değil 47, 147 yıl da 247 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir."

"(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden öte bir kıymeti yoktur."

"(Rum tarafının sondaj açıklaması) Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum"