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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YHT işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCDD Samsun Garı'ndaki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'YHT işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız' dedi.

01 Kasım 2020 Pazar 15:47 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 16:12
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

Türkiye'yi Yüksek Hızlı tren teknolojisiyle tanıştırarak toplam 1213 kilometre uzunluğunda yeni hattı hizmete sunduk

YHT işletmesinde dünyada 8. Avrupa'da 6. ülke konumundayız

Yük ve yolcu taşımacılığının bir arada yapılacağı yüksek hızlı tren hatları inşa ediyoruz.

Samsun'a eski rakamlar 30 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Tarım, turizm, ticaret, sağlıkta Samsun'u çok farklı bir noktaya taşıdık. İşte tüm Türkiye gibi Samsun da geleceğine çok daha farklı bir umutla bakıyor. Sadece çevre illere değil tüm Karadeniz'e ilham kaynağı olan Samsun'un bu başarıları ile bizler de her zaman gurur duyuyoruz.

Tren trafiğini çok daha güvenli hale getirdik. Böylece Samsun, Tokat ve Sivas illerinde yaşayan vatandaşlarımız çok daha güvenli ve hızlı seyahat etmeye başladı.

Samsun-Sivas arası 8 saat 50 dakika olan tren süresi 5 saat 45 dakikaya düştü

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