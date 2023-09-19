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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Dünya artık bu gerçeği görmeli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Üstel, 'Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalıdır.' dedi.

AA19 Eylül 2023 Salı 23:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler: Dünya artık bu gerçeği görmeli
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Tatar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinin 60'ncı yıl dönümünde uluslararası toplumu KKTC'nin bağımsızlığını tanıyarak diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ettiğini söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'na şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise Kıbrıs Türk halkının BM Genel Kurulu'nda güçlü sesi olan, halkın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Erdoğan'a çağrısından dolayı teşekkür eden Üstel, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum."

'DÜNYA ARTIK ADANIN GERÇEKLERİNİ GÖRMELİ'

Kıbrıs Türk halkının, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları attığına işaret eden Üstel, geçen yıllarda ortaya çıkan gerçeklerin Kıbrıs'ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını gösterdiğini kaydetti.

Üstel, "Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçeklere uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımalıdır." ifadesini kullandı.

  • KKTC tanıma çağrısı
  • Erdoğan teşekkürü
  • Kuzey Kıbrıs gerçekleri

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