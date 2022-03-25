Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücrete ek zam gelecek mi' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde aralarında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler'in de bulunduğu gazetecilerin sorunlarını cevaplandırdı, değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve memur maaş zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra "Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir" dediniz. Geçtiğimiz günlerde masada işçi adına pazarlıkları yürüten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da biz bir davet gelirse zevkle o masaya otururuz dedi. Bir gündem var mı, yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? Bir de emekliler için bayram ikramiyesi ödeniyor, onların da bir zam beklentisi var, emeklilere de bir müjdeniz olacak mı?" sorusuna

"Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır."

cevabını verdi.