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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyümesine ilişkin bir açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz
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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyürken, sanayi üretim endeksi ise Mart ayında yüzde 5,5 arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme endeksindeki hedeflere doğru ilerlendiğine dikkat çekti.

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