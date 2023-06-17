Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Hedeflerimize doğru ilerliyoruz

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyürken, sanayi üretim endeksi ise Mart ayında yüzde 5,5 arttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme endeksindeki hedeflere doğru ilerlendiğine dikkat çekti.
Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/6BRuVWlttZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 17, 2023