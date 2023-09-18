Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 2024'e daha farklı bir şekilde gireceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York'ta "13. Concordia Yıllık Zirvesi"nde soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ile güvenlikten ticarete çok boyutlu ilişkilerimiz var. ABD'nin Türkiye'deki yatırımlarını artırması bizim ciddi manada beklentimizdir.

Türkiye olarak salgın dönemini başarılı bir şekilde atlattık. Bazı ülkeler içine kapanık politikalar geliştirdiler ama bizde böyle bir şey söz konusu değildi. Salgın döneminde 161 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek gönderdik.

TÜRKİYE - IRAK KALKINMA YOLU PROJESİ

Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. Körfez ülkelerinin çok kararlı olduğunu gördük. Biz de kararlıyız.

TAHIL KORİDORU

Putin ile yoksul ülkelere 1 milyon ton tahılın sevkiyatını hedefliyoruz. Tahıl koridorundan Afrika'ya daha fazla tahıl gitmeli. Tahıl koridoruna derhal geri dönülmeli.

"ÖNEMLİ BİR NATO ÜLKESİYİZ"

Türkiye önemli bir NATO ülkesi. Biz üzerimize düşen her görevi yerine getiriyoruz.

TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİLER

Ülkemizde 5 milyona yakın mülteci var. Mültecilere bakışımız çok farklı. Mültecilere ev sahipliğimizi sürdüreceğiz. Bugüne kadar ne yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. 600 bine yakın Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü.

FAS VE LİBYA'DAKİ FELAKETLER

Fas ve Libya'daki felaketler nedeniyle ekiplerimizi hazırladık. Fas'tan bir dönüş alamadık ama Libya'ya ekipler gitti.

Küresel enflasyon dünyayı tehdit eden bir durum. Biz de bu enflasyonu şu anda bedelini ödedik, ödüyoruz. Ekonomi ekibimiz yoğun çalışma içinde. Başarılı süreç yürütüyorlar. İnşallah yıl sonu ya da yılın başında bunu başaracağız. 2024'e daha farklı şekilde gireceğiz.