Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'de yapılan katliama tepki: ABD'nin Filistin'de ne işi var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili gençler, Türkiye Gençlik Vakfı'nın kıymetli mensupları, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasret ve muhabbetle selamlıyorum.

Milletimizin ümidi, geleceğimizin teminatı, Türkiye'nin en kıymetli hazinesi siz gençlerimizin her birini yürekten selamlıyorum. Sizlerin şahsında aile fertlerine, yakınlarınıza, ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma buradan selamlarımı saygılarımı gönderiyorum.

TÜGVA, gençliğini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu gazi mekanda ağırlamaktan büyük bir minnet duyuyorum. Sizlere bakınca kendi gençliğimi görmenin heyecanını yaşıyorum. Aranızda kendimi daha genç hissediyor, şu sevdanızla bizlere bu duyguları yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekküre diyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimiz, kelimelere sığmayan şu aşkımızı daim eylesin diyorum.

Türkiye Gençlik Vakfımız 340 bini aşan üye sayısıyla ülkemizin gurur abidesi olan kuruluşlarından biridir.

"DAHA ÖNCE SİYASETTE HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ KİRLİ PAZARLIKLARA ŞAHİT OLDUK"



Türkiye Yüzyılı'nın inşası için verdiğimiz mücadele daha da güçleniyor. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna dair inancımız daha da artıyor. Sizlerin ufku ve hayalleri karşısında bizimde ümidimiz artıyor. Sizi birilerinin korkulu rüyası haline getiren işte bu özelliklerinizdir.

Gençler, şunu unutmayın dağdaki teröristlere yere izmarit atmıyorlar diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sürekli sizi hedef almasının, size iftira atmasının, sizi lekelemeye çalışmalarının sebebi de budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsız olsun. Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biri olan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde rekor katılım oranlarıyla gerçekten istisnai bir atmosferle gerçekleştirdik. Pek çok çirkinlikle karşılaştık. Sayısız iftiraya ve ithama maruz kaldık. Daha önce siyasette hiç görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Altılı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler, ne dediler 1600'lü masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa tuttu, ne 16'lı masa tuttu ne de 1600'lü masa tuttu.

"ÖNÜMÜZDEKİ 5 SENEYİ AYNI ZAMANDA CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAKİ USTALIK DÖNEMİ OLARAK GÖRÜYORUZ"



Gençler şunu unutmayın, bakın şu anda parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar? Ama kim var? Millet var millet. Terör örgütlerinin siyasete alenen müdahale ettiği sahnelerle karşılaştık. Ama tüm bunlara rağmen her iki seçimde de aziz milletimizin teveccühüne mahzar olmayı başardık. Buradan bizlere destek veren tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktınız. İnşallah biz de sizin için çalışmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki 5 seneyi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı'ndaki ustalık dönemi olarak görüyoruz. Son 21 yılda bunun alt yapısını zaten kurmuştuk. Ulaşımdan, savunmaya, üretimden, sağlığa, ülkemizin eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı şiarıyla yeni bir vizyona taşıyoruz. Kabinemizi buna göre tayin ettik. Milletvekillerimizi ve parti yönetimimizi buna göre belirledik. Hamlelerimizi bu vizyona ulaşma hedefiyle planladık. Ne yapıyorsak, Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçirilmesi için yapıyoruz.

"ABD'NİN FİLİSTİN'DE NE İŞİ VAR?"

Üç gündür görüşmeler yapıyorum. Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ters. Nerede Batı? ABD uçak gemisi gönderiyor. İkinci uçak gemisi de gelecek. ABD nere, Akdeniz nere? Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, yoksa oraya benzinle körükle gitmek mi yakışır? Türkiye'ye ait Suriye'de bir SİHA'yı düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz? Görmedim, bilmedim, farkında değilim, bunu nasıl söylersin? Tüm tarafları itidalle hareket etmeye çağırdık. 13 liderle bugüne kadar görüştüm. Neler yapabiliriz, bunun üzerinde duruyoruz. Mısır'ın Refah Kapısı'nı bombaladılar. Buradan insani yardım çalışması yapalım dedik. Bu insanlar susuz, gıdasız. Atılması gereken adımları gerektiren görevler var. Ama asla bunların böyle bir derdi yok. Ama bizim var. Tüm bölgemize sıçrama riski olan bu ateşi söndürmenin derdinde olduk. Orantısız şiddetin daha fazla şiddete ve yıkıma sebep olacağını söylüyoruz. Gazze'de yaşananlar tam olarak budur. Katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz. Hiçbir eylem böyle bir zulmü haklı kılmaz.