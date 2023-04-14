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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı müjdesi: Bütün planlamalar buna göre

Cuma Namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Nasip olursa 20 Nisan arefe günü doğal gazımızı çıkarıyoruz. Bütün planlamalar, hesaplar buna göre' dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 14:00 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı müjdesi: Bütün planlamalar buna göre
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimler, köy evlerinin teslimleri devam ediyor. Ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep ettim. Bu bir yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Bir taraftan enkaz kaldırmalar var. Zemin etütleri yapılıyor.

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ AÇILIYOR

Şehir hastaneleri, biliyorsunuz geçmişte, özellikle de Sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdür olduğu zaman oralardaki rehin, rehine alma dönemler, o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde, rezillikti. Galoşları satarlardı. Kan, pislik böyle bir durumdu. Şu anda bizim şehir hastanelerimizde vatandaşımın huzuru var. Şifayı bulunduğu yerde yakalıyor hastalar. Biz sağlık sektöründe benim diyen ülkelerin hastaneleri ile yarıştayız. Herkes konuşur, Cleveland, şu anda bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı aştı. Bundan sonraki süreçte de yaygınlaştırarak şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz.

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