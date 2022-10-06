Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sürpriz teklif: Gel seni de alalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi.

Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 12.50'de Prag Vaclav Havel Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prag Kalesi'nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı'na geçti. Burada Erdoğan, Türk ve Azerbaycan vatandaşlarının büyük sevgi seli ile karşılandı. Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Erdoğan'ı bekleyen kalabalık, "Hoş geldin" sloganları attı.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirerek, uzun uzun sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra rezidansa geçti. Erdoğan, buradan zirvenin gerçekleştirileceği Prag Kalesi'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PRAG KALESİ'NE GİRİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, AB'ye aday ve potansiyel aday ülkeler ile diğer Avrupa ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi'ne katılmak üzere Prag Kalesi'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALİYEV VE PAŞİNYAN'I BİR ARAYA GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prag'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Çekya'nın başkenti Prag'da temaslarını sürdürüyor. Prag Kalesi'nde gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

MACRON İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MACRON'A SÜRPRİZ TEKLİF

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Toplantı öncesi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet eden Erdoğan, "Gel seni de Türk Birliği'ne alalım. Avrupa Avrupa nereye kadar. Avrupa her şey değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın Başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu liderler toplantısı öncesinde aile fotoğrafına katıldı.