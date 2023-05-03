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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'ye teşekkür: Böyle bir katılım görmemiştim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün miting düzenlediği memleketi Rize'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda, 'Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir.' ifadeleri yer aldı.

IHA3 Mayıs 2023 Çarşamba 18:10 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'ye teşekkür: Böyle bir katılım görmemiştim
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingden fotoğraflara yer verdiği paylaşımında, "Ana ocağım, baba yurdum, ata toprağım Rize. Teşekkürler Rize." ifadelerine yer verdi.

Mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, Rize'nin üzerini raptiyeyle işaretleyen Erdoğan, miting konuşmasında da "Şu muhteşem katılıma bakın. Siyasette bugüne kadar Rize'mde böyle bir katılım görmemiştim. Bugün bir başka. Bu 14 Mayıs'ın müjdesidir." ifadelerini kullanmıştı.

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