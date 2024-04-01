Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk açıklama: 31 Mart bizim için bitiş değil, bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden tüm Türkiye'yi 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum.

Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum.

Milletçe ve slam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Tüm milletimizin, tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum.

Bombalar altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun.

Demokrasimize yakışır olgunlukta tamamladık. Türk demokrasisi rüştünü ispat etti

Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder.

Evellallah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, 85 milyonun tamamıdır.

Bugün, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır.

Bu yolu beraber yürüyeceğiz, kim ne derse desin... Tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Bu yolu beraber yürüyeceğiz, kim ne derse desin. İradesini serbestçe sandığa yansıtan tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum

"İSTEDİĞİMİZ NETİCEYİ ALAMADIK"

31 Mart seçimleri, son 22 yılda girdiğimiz 18'nci sandık imtihanımız oldu.

14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra, maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, daha öncekiler gibi, bu seçim sınavına da yoğun bir şekilde hazırlandık.

Seçim takvimi işlemeye başladığı günden itibaren AK Parti kadroları gece gündüz demeden sahadaydı. Teşkilat mensuplarımız, İttifak ortaklarımızla uyum içerisinde olağanüstü bir özveriyle çalıştı, koşturdu, emek verdi. Biz de son iki aylık dönemde 52 farklı şehrimizi ziyaret ettik. Bu vesileyle hem halkımızın nabzını tuttuk, hem de icraatlarımızı, projelerimizi, hedeflerimizi milletimizle paylaştık.

Her olanda bir hayır vardır. Genel merkezimizden il başkanlıklarına, ilçe başkanlıklarından belde, mahalle, köy temsilciliklerine son dakikaya kadar nöbet yerlerini terk etmeyen sandık görevlilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Siyasi hayatımız boyunca milletle yol yürümüş, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadroyuz, burada olduğumuz gibi. Her zaman sandığın tarafında yer aldık, bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz.

Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde sonuçları analiz edecektir. Biz de 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.

Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Unutmayın, kaderin üstünde bir kader vardır.

Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine oturtacağız. Son bir yıldır milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük bir kazançtır.

Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.