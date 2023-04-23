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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu hamlesi: İspanyol ve İngiliz tarafından çok olumlu cevaplar aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu'nun bir üst basamağını gerçekleştirmek istediklerini belirterek, 'Bunu gerçekleştirmek için bir yeni adım, bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık.' dedi.

AA23 Nisan 2023 Pazar 14:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu hamlesi: İspanyol ve İngiliz tarafından çok olumlu cevaplar aldık
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İstanbul Boğazı geçişini sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yeni amiral gemisi, Dolmabahçe Çalışma Ofisi açıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 21 pare top atışı, çimariva, uçak ve helikopterlerin geçişiyle selamladı.

Geçiş sırasında, Bakan Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da yer aldı.

Geçişin ardından, Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüntülü görüşen Erdoğan, TCG Anadolu personeline de hitap etti.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, gemi personelini, eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle ziyarete gelen depremzede çocuklarla selamladı.

Yüzde 20'lerde devraldıkları savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Erdoğan, bundan sonra doğal afet yardım ve barışı destekleme görevleri gibi çok daha önemli görevlerinin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah 14 Mayıs'tan sonra bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu'ydu. Ama şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu'nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirmek için bir yeni adım, bu konularda İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Bu görüşmeler neticesinde her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık. Sizler gibi kararlı kardeşlerimle gerek komuta kademesi gerek er, erbaş, tüm bahriyeliler olarak çok ciddi bir noktaya geliyoruz. Sizlerin duruşları bizleri çok mutlu edecektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum."

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolunuz, bahtınız açık olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gösterdikleri destek, teşvik ve liderlikten dolayı saygı ve şükranlarını iletti.

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