Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Teröristan hayallerini yırtıp attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında Elazığ'daki mitingde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanı ile toprağı ile iklimiyle, aziz olan Elazığ'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Gakkoşlara selamlarımı gönderiyorum.

Bugün Elazığ yine bir başka. Meydanda ne kadar Gakkoş var diye sordum. 65 bin kişi var dediler. Şimdi soruyorum 65 bin Gakkoşun olduğu yerde, Elazığ seçimlerini kim kazanır? Evellallah Gakkoşlar kazanır. AK Parti 31 Mart günü sandıkları patlatıyor mu? Durmak yok.

Elazığ'a en son geçen sene 1 Nisan'da gelmiştik. Deprem konutlarının temellerini atmıştık. Şimdi gene bir Ramazan öncesindeyiz. Hazırız değil mi?

Bu vesile ile 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmet ile yad ediyorum. 11 ay sonra bir kez daha Elazığ'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim.

Elazığ Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına yüzde 56, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımıza destek verdi. Gakkoşlar bu kardeşinin yanında yer aldı. Desteğiniz için Rabbim sizden razı olsun.



31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz. Bu meydan bana Elazığ'ın gümbür gümbür geldiğini gösteriyor. Elazığ 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Elazığ ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifak'nın renklerine boyamaya var mıyız? Rabbim yol arkadaşlığımı daim etsin.

Gakkoşlar bizimle yürüdüğü müddetçe kimse bizim önümüzü kesemez. Sizlerden aldığımız güç ile ülke ve millet düşmanlarına saklandıkları mağaraları dar ediyoruz. Bunların inlerine giriyor muyuz? Bundan sonra da gireceğiz.

Bu milletin evlatlarına asla ihanet edilmez, edilemez. Nerede bir terörist varsa tepelerine tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde huzur ve güven hakim. Bir dönem teröristlerin cirit attığı dağlarda, turistler korkusuzca geçiyor. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik.

Sınırlarımızın dışındaki terör bataklarını da birer birer temizliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla planları bir bir yırtıp attık.

Hedeflerimiz doğrultusunda başarı ile ilerliyoruz. Batılı efendilerine güvenenlerden, bizi bölmeye çalışanlardan bunun hesabını soruyoruz, soracağız. Türkiye terörle mücadele konusunda hiç olmadığı kadar kararlı, azimli ve dirayetlidir.

Söz konusu vatanımızın bekasıyla bizim kimseyi gözümüz görmez. Buradan bir kez daha Elazığ'a iradesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.

Türkiye Yüzyılını inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekonomide, savunma sanayinde, istihdamda, çevre ve şehircilikte sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz hafta KAAN gökyüzü ile buluştu mu? Yaparsa, AK Parti yapar. KAAN uçuyor, gök ile buluştu.

Nerede bu CHP ve diğerleri? 2028 yılında KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil edeceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Ekonomimiz 6 Şubat depremlerine, bölgemizdeki çatışmalara rağmen yüzde 4 buçuk büyüdü. Büyüdük büyüyoruz. İhracatımız düzenli bir şekilde iyileşmeye devam ediyor. Ben buraya Malatya'dan geldim. Orası da gümbür gümbür.

Merkez Bankamızın döviz rezervlerinde herhangi bir sorun yok. Ekonomimizin temelleri sağlam. Kovid salgını ardından Rusya Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ekonomide devam ediyor.

ABD'sine varana kadar herkes enflasyonu dizginlenmek için adımlar atıyor. Bu bugünden yarına olacak bir şey değil. Türkiye olarak ivme kaybı yaşamadan, yani vatandaşımızın işine aşına halel getirmeden enflasyonu tek hanelere getirmektir. Nasıl uzun süre tek hanede tuttuysak yine başaracağız.

Vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz, görüyoruz. Emeklilerimizin yükünü azaltacak adımları attık, atıyoruz.

SSK, Bağkur, Emekli sağdığı fark etmeksizin yüzde 49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emekilierlimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk.Yeterki aramıza kimseyi sokmayalım.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Daha önce hayal dahi edilemeyen nice projeyi ülkemize kazandırdık. Rakiplerimiz son 21 yılı bizi engellemek ile, yatırımlara kara çalmak ile geçirdik. Sorumlu siyaset nedir, nasıl yapılır bir türlü öğrenemediler.

Tembellikten bir tülü kendilerini kurtaramadılar. Kapalı kapılar arkasında arsa pazarlığı yapar gibi, meclis üyeliği pazarlığı yapıyorlar. Kendi çıkarları dışında rantı bol belediyeleri kapışmak dışında bir dertleri yok.

Millet bunların ayak oyunlarını, birbirleri hakkında atıp tutmalarını izliyor. Bedelli askerlik tercih edenler gibi, Vatandaşımızın bir kesimine açıkça hakaret ediyorlar. Biz artık CHP'nin başını çektiği muhalefet ile ilgilenmiyoruz.

KEBAN'A DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Fırat Üniversitemize 800 yataklı bir hastane yapmak için çalışmalara başladık. Yaptığımız yatırımlarla havalimanımızı büyüttük. Önümüzdeki dönemde Keban'a da doğalgaz arzını sağlayacağız.